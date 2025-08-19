１９日前引けの日経平均株価は前営業日比６１円９９銭安の４万３６５２円３２銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２４５５万株、売買代金概算は２兆７１２３億円。値上がり銘柄数は９１０、対して値下がり銘柄数は６３５、変わらずは７５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均は上下に不安定な値動きとなった。前日の欧州株市場が高安まちまちだったこともあり、ここ急ピッチの