広島県福山市の公園でバラなどを紹介する説明板が落書きされているのが見つかり、市は被害届を提出する方針です。落書きが見つかったのは福山市緑町公園のばら花壇「ローズヒル」に設置されている説明板です。福山市によると18日午後3時過ぎ、市の職員が発見。バラの歴史やバラを活用したまちづくりなどを紹介する24枚のうち6枚が落書きされていました。緑町公園は、2025年5月に開かれた世界バラ会議の会場の一つでした。福