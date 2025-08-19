少子化で共学化する女子大が増える中、大阪女学院大・短期大（大阪市中央区）は１８日、女子大を継続する姿勢を打ち出し、「女子大学として『やかましい女性』を世界に」とする新たなスローガンを発表した。同大学によると、「問題意識をもち、自らの考えを明確に表現し、社会や世界に貢献しようと主体的に関わる女性」を「やかましい女性」と表現している。加藤映子学長名で声明を出した。同大学・短大は「女性のための高等