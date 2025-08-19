■8月19日放送の『誘拐の日』第7話予告ショットに話題騒然 【写真】深澤辰哉が優しく微笑む『誘拐の日』第7話予告ショットなど テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』公式Instagramで、斎藤工、永尾柚乃、深澤辰哉（Snow Man）らの第7話ショットが公開された。 第7話は8月19日放送。心優しきマヌケな誘拐犯・政宗（斎藤工）と記憶喪失の天才少女・凛（永尾）という前代未聞の奇妙な凸凹バディの物語の、“最終章”のはじまりとなる。