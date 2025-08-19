参議院選挙での大敗を受け、石破首相の退陣を求める声が出る中、自民党は19日から、臨時の総裁選挙を行うかどうかを決める議論をスタートさせました。国会記者会館から中継です。続投か退陣か。党所属の国会議員と都道府県連の過半数が総裁選を行うべきと判断するかが大きなポイントとなります。自民党は、午前11時から総裁選管理委員会を開き、総裁選挙を行うかをめぐり今後、どう手続きを進めるか議論をスタートさせました。総裁