鳥取県警察本部＝鳥取市7月20日投開票の参院選で、特定の候補者への投票を呼びかける文書を作成して送ったとして、鳥取県警は19日までに公選法違反（事前運動、法定外文書頒布）の疑いで、日本郵政グループ労働組合（JP労組）鳥取伯耆支部の職員を書類送検した。18日付。関係者によると、職員は支部長の50代男性とみられる。書類送検容疑は、公示日前を含む6月下旬〜7月上旬、特定の候補者への投票を呼びかける文書を作成し、