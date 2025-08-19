今月10日までの1週間の全国の百日せきの感染者数は3211人で、感染者数の高止まりが続いています。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月10日までの1週間に全国の医療機関から報告された百日せきの感染者数は3211人となりました。前週の3599人からは減少しましたが高止まりが続いていて、今年1月からの感染者数の合計は6万4467人となりました。感染者数が多い状態が続いている理由について、厚生労働省は、確実な原因は不明だ