イギリスのスターマー首相はトランプ大統領やゼレンスキー大統領らとの会談のあと、ウクライナの「安全の保証」に取り組む有志連合が今後、アメリカと連携して具体的な計画作りを進めることで合意したと明かしました。さらに、会談ではプーチン大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談に向けた協議も行われたということです。詳細は明らかにしていませんが、「領土問題や捕虜交換、子どもの帰還といった重大な課題については、ウクラ