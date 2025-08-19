けさ、山形県鶴岡市の中心部でクマが目撃されました。現在も市街地に潜んでいる可能性があり警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】現在も市街地に潜んでいる可能性...鶴岡公園や高校付近でクマ目撃市や警察がパトロール（山形・鶴岡市） 「クマの侵入を防ぐため玄関、窓、車庫などの戸締りをお願いします」 警察によりますと、きょう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園