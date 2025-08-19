これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の多くのところでカミナリ注意報が発表されています。このあと、夜のはじめごろにかけて急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆19日(火)これからの天気 次第に大気の状態が不安定になります。日が差すこともありますが、天気は変わりやすく局地的に雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。 降水確率は、夕方にかけて村上市と湯沢町でやや