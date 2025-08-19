柏崎市などで極早生品種の『葉月みのり』の収穫が始まり、品質が検査されました。猛暑と少雨の影響ですべて2等米でした。 JAの検査員らが粒の形や水分量などを確認し、等級をつけました。去年はJAえちご中越管内の1等米比率は94.7%でしたが、今年はすべて2等米。7月12日の出穂期以降の暑さと少雨の影響を受けて、米粒が白く濁る「白未熟粒」が多く見られたことなどが原因です。 ■JAえちご中越 力間利昭さん 「食味値が高い