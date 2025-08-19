19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万3620円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3652.32円に対しては32.32円安。出来高は2万6914枚となっている。 TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比変わらず、現物終値比0.74ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43620