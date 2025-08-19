野球部内の暴力行為がSNSで拡散し、夏の甲子園の出場を大会中に辞退した広陵高校はオープンスクールを中止すると発表しました。中止を決めたのは9月6日に予定していた「オープンスクール」です。学校によると不特定多数の人が校内に入るリスクや学校周辺で混乱を招く可能性があるとしています。オープンスクールでは授業や施設の見学のほか、野球部を含む部活動の体験なども予定していました