任期満了に伴う和木町長選挙がきょう（19日）告示されました。これまでに現職と新人の2人が立候補していて24年ぶりの選挙戦となります。和木町長選挙に立候補したのは届け出順にともに無所属で現職の米本正明さん64歳と元町職員の坂本啓三さん60歳の2人です。（ 米本候補第一声）「決して背伸びをせず町の安定を目指しそして身の丈にあった政治をやっていく」「しっかりとこの町を守っていきたいというふうに思っておりますこれ