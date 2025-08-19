森永製菓は、濃縮タイプ飲料「割るだけココア」を2025年8月19日に発売。ホットでもアイスでも溶けやすい液体タイプの濃縮ココアで、好みの味わいのココアを、ホットでもアイスでも手軽に楽しめる。本品を直接コップに注ぎ、牛乳で割ってかき混ぜるだけで簡単にココアが作れる。甘さと香りのバランスにこだわったといい、本格的なミルクココアの味わいを楽しめる。価格はオープン。