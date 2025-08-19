カンボジアで特殊詐欺をしていたとみられる日本人29人が拘束された事件で、愛知県警は全員を逮捕する方針を固め、捜査員を現地に派遣しました。 【写真を見る】日本人29人全員逮捕へ 警察官になりすまし詐欺の電話かける“かけ子”していた疑い カンボジアに捜査員を派遣 愛知県警 この事件はことし5月、タイとの国境に近いカンボジア北西部ポイペトで、特殊詐欺に加担していたとみられる10代から50代の日本人の男女29人が現地当