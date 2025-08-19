『銀座ハリッチ』は、2025年8月27日(水)〜9月2日(火)の期間、銀座三越にて、期間限定でPOPUP SHOPを開催。 銀座ハリッチ「POPUP SHOP」  開催期間：2025年8月27日(水)〜9月2日(火)営業時間：10:00〜20:00 ※施設の営業時間に準じます場所：銀座三越 本館3F ル プレイス／Le PLAYCE プロモーションスペース所在地：〒104-8212東京都中央区銀座4-6-16『銀座ハリッチ』は、2025年8月27日(水)〜9月2日(火)の期