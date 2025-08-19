テルモ（4543、東証プライム市場）。相変わらず好業績を積み重ねている。過去5期間で「平均11.68%の増収、12.42%の営業増益」、「29円配が26円配（1対2の株式分割を勘案すると実質52円配）」を実現している。今2026年3月期も「1.3%増収（1兆500億円）、5.2%営業増益（2140億円）、4円増配30円配」計画。【こちらも】難病領域で限られた専門医の治験・経験をシェアする医師向けサービス:Mediiとはこんな会社2023年3月期〜27年3