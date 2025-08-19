ギターデュオ・Sakurashimejiの4thフルアルバム（10月22日発売）のタイトルが『唄うこと、謳うこと』に決定し、ジャケット写真＆新アーティスト写真が公開された。【画像】ギターなどの実写と遊び心あふれるイラストが入り混じったジャケット写真今回公開されたアーティスト写真は、本アルバムのキービジュアルにもなっており、機材などが散りばめられた実写と、柔らかな遊び心あふれるイラストを組み合わせることで、このアル