気鋭の女子プロレス団体「マリーゴールド」を牽引するトップ選手・青野未来と天麗皇希が18日、グラビア電子写真集を同時発売した。青野は『Brilliant Smile』と天麗の『煌めくアメジスト』とそれぞれの魅力を表現している。【写真】リングを飛び出し！しなやかで美しい姿を披露する天麗皇希両作には、ビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿、さらにはシャワーシーンなど、リング上の力強く勇ましい姿とは一味違う