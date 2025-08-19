異例の2人目だ。【もっと読む】広陵・中井監督が語っていた「部員は全員家族」…今となっては“ブーメラン”な指導方針と哲学の数々西武は18日、助っ人リリーフ右腕のトレイ・ウィンゲンター（31）の1年契約延長を発表。オフに年俸1億2000万円の単年契約で入団し、もっか39試合で1勝4敗27ホールド、防御率1.70。セットアッパーとして活躍している。西武は6月にも新助っ人のタイラー・ネビン（28）と2年契約を結び直したばか