福岡県内の高校の新聞部による知事会見が19日、初めて開かれました。 この知事会見は、高校生に県政の課題や県の取り組みへの理解を深めてもらおうと初めて開かれました。県内8つの高校から新聞部員13人が参加しました。■高校生「高校生が大学進学や就職を機に東京などに流出してしまうことを、どのようにお考えですか。」■服部知事「皆さんが働きたいと思う企業を福岡県に増やさないといけない。」高校生たちは取材した内容