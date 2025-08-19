高知市の高知みらい科学館で様々な哺乳類の実物標本などを楽しめる企画展が開かれています。高知市の高知みらい科学館で開催中の企画展「ホネでくらべる！私たちと高知の動物」。会場には高知に生息する様々な哺乳類の剥製と骨格標本が並び、見比べながらそれぞれの動物の特徴を知ることができます。このうちコウベモグラは、地中にトンネルを掘り生活するためシャベルのような手が特徴的で、6本目の指のように見える鎌状骨という