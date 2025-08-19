19日も関東や東海では引き続き危険な暑さとなり、週末にかけて厳しい残暑がしばらく続く見込みです。高気圧に覆われている影響で19日も各地で体温を大幅に超えるところがあり、富山市で35.4度、愛知・名古屋市で35.1度などとすでに猛烈な暑さとなっています。予想最高気温は、群馬・前橋市や埼玉・熊谷市、山梨・甲府市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、名古屋市などで37度と各地で猛暑日となりそうです。東京都心では35度の予