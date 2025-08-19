よさこい祭りを見逃した人に楽しんでもらおうと高知市で『よさこいアンコール』と題したイベントを開いています。8月18日夜から高知市の大橋通商店街で行われているのは「夏フィナーレ！本場よさこいアンコール2025」です。このイベントはよさこい祭りを見逃した人や観光客に よさこいを楽しんでもらおうと県旅館ホテル生活衛生同業組合が企画したもので17回目です。初日の18日は上町よさこい鳴子連と大橋通り踊