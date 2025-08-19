沖縄の南の海上にある熱帯低気圧は、台風に発達する可能性は低くなりましたが、沖縄を中心に激しい雨となっています。20日昼までに予想される降水量は沖縄で100mm、また19日の最大瞬間風速は23メートルとなっています。海水浴などの海のレジャーには十分に注意してください。また、北海道でも低気圧や前線の影響で大雨となっており、土砂災害警戒情報が発表されています。乙部町潮見では、1時間で61.0mmの滝のような雨を観測しまし