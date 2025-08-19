自民党氷見市支部が、党員の党費納入について不適切な処理をしていた問題で、新たに193万円余りの党費の立て替えがあったことが分かりました。自民党氷見市支部の嶋田茂支部長はきのうの会見で、党の県連が作成した党費未払いだったとされる157人の名簿を調査したところ、31人が「払った記憶がない」と答えたと明らかにしました。また、2017年からの6年間に、支部の活動費の通帳に、手書きで「党費の立て替え」について記された193