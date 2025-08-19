大阪・道頓堀のビルの消火活動中に消防隊員2人が死亡した火事で、現場のビルは火災報知機の不備など6項目の違反を指摘され、行政指導を受けていたことがわかりました。19日午前、火災が起きたビルでは、警察と消防が火事の原因を調べるため、現場検証を始めました。18日、大阪市中央区の飲食店などが入るビルで起きた火災では、消火活動中にビルの中に取り残された消防隊員の森貴志さん（55）と長友光成さん（22）が死亡しました。