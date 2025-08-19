県内は気温が上がり熱中症警戒アラートが発表されています。この暑さの中、富山市婦中町ではヒマワリが満開を迎えました。太陽に向かって一面に咲き誇る大輪の花。富山市婦中町の畑では、およそ100万本のヒマワリが見頃を迎えていて、夏の日差しの下、多くの人が訪れていました。午前11時までの最高気温は富山市と富山空港で35.4度、富山市八尾町で35.3度と猛暑日となっているほか、県内10の観測地点全てで真夏日となってい