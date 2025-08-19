NHK大阪放送局は19日、今秋放送スタートの次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を男女夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の「笑ったり転んだり」に決定したと発表した。明治時代の松江などが舞台で、怪奇文学作品集「怪談」などを残した小泉八雲の妻小泉セツをモデルにした作品。高石あかりがヒロイン松野トキを演じる。ドラマの放送に先駆けて、8月26日放送の「うたコン」で主題歌を初披露する。