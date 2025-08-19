意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【香川県の方言】「いちまんでがん」の意味は？「いちまんでがん」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、香川県の方言で「カレー、うまかったけん、いちまんでがん食べてしもたわ！」のように使います。いったい、「いちまんでがん」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解