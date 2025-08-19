横浜市商店街総連合会は8月18日、「横浜市商店街広域プレミアム商品券」の申込を開始した。横浜市商店街広域プレミアム商品券本商品券は、市商連に加盟する市内店舗で利用できるデジタル商品券で、1口10,000円の購入で12,000円(うち小規模店舗専用券が4,000円)の買い物ができる、プレミアム率20%のお得な仕組みとなっている。横浜市商店街広域プレミアム商品券最大3口(30,000円購入で36,000円利用)まで申込可能で、市商連に加盟す