LINEヤフーが運営する旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」は、「ウルトラセール」を8月19日正午から9月2日午前11時59分まで実施する。日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）の航空券とホテルがセットとなった「ヤフーパック」のうち、北海道・首都圏・北陸・関西・山陰・九州・沖縄の一部施設が対象で、最大35,000円を割り引くクーポンを配布するほか、購入金額の5％のPayPayポイントを通常ポイントに加えて付与する