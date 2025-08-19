◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝関東第一―日大三（１９日・甲子園）準々決勝第２試合、東西東京対決は、日大三（西東京）が３―２でリードして折り返した。日大三は３回、関東第一（東東京）のエース左腕・坂本慎太郎投手（３年）を攻め、１死一、三塁とすると、今夏初出場の代打・豊泉悠斗外野手（３年）が左翼への適時打を放ち先制した。その後も７番・安部翔夢内野手（３年）に２点適時打が生ま