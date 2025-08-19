「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は9月1日、「ポテサラジェラートショップ」をオープンする。ポテサラジェラートショップの全景北海道はじゃがいもの生産量が全国1位を誇る。品種が豊富で、糖度の高いものや、鮮やかな紫色やピンク色をしているものもある。普段何気なく食べているじゃがいもだが、新たな楽しみ方を知り、味も見た目も存分に楽しんでほしいという思いから、同リゾートでは2019年に「ポテサラジェラート」の提