前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新の日本人4人が所属するスコットランドの強豪セルティック。昨シーズンはリーグ4連覇とリーグカップ優勝の国内2冠を成し遂げた。『Daily Record』によれば、セルティックは、元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディを獲得する可能性があるようだ。38歳のヴァーディは、2015-16シーズンにレスターで岡崎慎司氏とともに奇跡のプレミアリーグ優勝を成し遂げた名ストライカー。8部リーグから