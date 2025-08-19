ＮＨＫは１９日、女優の郄石あかりがヒロインを務める２０２５年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日スタート）の主題歌が、夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の「笑ったり転んだり」に決まったと発表した。「ハンバートハンバート」は１９９８年に結成した佐野遊穂と佐藤良成による夫婦デュオ。２人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスを