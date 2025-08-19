女優、ファッションモデルとして活躍する團遥香（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。夏休みの家族お出かけショットを披露した。「家族で@teamlab.planets（チームラボプラネッツ） へ」と報告。「異世界アートの世界にこっちゃんも大興奮っ」とつづった。「歩き回って動物をみたり、いろんな感触を味わってみたり、、寝そべったり、、家族で行くのに本当におすすめ」と記し、幸せそうな家族でのお出かけショットを