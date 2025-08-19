消防によりますと、きょう(19日)午前11時20分ごろ、岡山県倉敷市の国道2号上りでトラックなど車4台が絡む事故が起きました。この事故で40代の男性が救急搬送されているということです。 【現場画像】国道2号トラック3台など車4台が絡む事故（岡山・倉敷市） 警察によりますと、現在、現場付近で車線規制が行われているということです。