ドイツ1部・ボルシアMGのFW福田師王（21）が今夏期限付き移籍する可能性が高まった。ドイツの大手地元紙「RheinischePost」は18日、「夏の間ずっと、他チームで練習を積むためにローン移籍の候補と目されてきた」と福田が“武者修行”に出される可能性を報道。欠場した17日のドイツ杯1回戦後には、クラブのスポーツダイレクター（SD）を努めるローランド・ヴィルクス氏が「病気やケガではない。彼にとって何が最善かを考える