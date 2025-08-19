ガールズグループJEWELRY出身のイ・ジヒョンが、シングルマザーとしての苦労を打ち明けた。【画像】バツ2のイ・ジヒョン「世の中にいい男はいない。でも…」イ・ジヒョンは8月19日、自身のインスタグラムを更新。「疲れた体を引きずって家に帰ってきた瞬間、想像した通り家はめちゃくちゃ。夏休みの間は2日に1回パジャマパーティーをするので、家が完全にその仕様になっています。つまり大混乱。でも、わが家はいつでもウェルカム