将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負が8月19日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で行われている。対局は1日目の午前11時30分頃、対局室に音声が流れるトラブルが発生。対局は即時中断となり、午後1時30分に再開されることが決定された。【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局（生中継中）藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突しているシリーズは後半戦に