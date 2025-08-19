【明治安田J1リーグ】清水エスパルス 1−3 横浜F・マリノス（8月16日／IAIスタジアム日本平）【映像】GKとDFが危険な衝突→大転倒かなり危険な接触にスタジアムが騒然とした。清水エスパルスのDF蓮川壮大が、チームメートであるGK梅田透吾と激しく接触して地面に叩きつけられた。一時はプレーを続けたものの、ハーフタイムでの交代を余儀なくされている。清水は16日、明治安田J1リーグ第26節で横浜F・マリノスをホームに迎えた