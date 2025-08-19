気象庁静岡県沖の遠州灘で18日に発生した地震で、緊急地震速報の予報の震度が過大になるトラブルがあったことが19日、気象庁への取材で分かった。東海沖海底にある地震観測システムの地震計のデータに異常があったためで、気象庁は原因が判明するまで地震計2台の運用を停止した。付近で地震があった場合、緊急地震速報の発表が平常時より最大で数秒遅れる恐れがある。気象庁によると、地震は18日午前8時33分に発生。予報は鉄道