今月6日から発生した石川県内や九州地方などを襲った大雨の被害について、政府は、激甚災害に指定する見通しになったと発表しました。 石川県内では、今月6日からの大雨によって、910棟余りの住宅で床上や床下浸水などの被害が出たほか、農地や農業施設でも冠水被害が確認されています。石破首相は18日、石川県や九州地方など全国の広い範囲で発生した大雨被害について、対象地域を限らない「激甚災害」に指定する見通しとなっ