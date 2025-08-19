前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。道南を中心に大雨となっていて、乙部町では土砂崩れが起きているほか、交通機関にも影響がでています。のり面が崩れ、道路に土砂が流出しています。土砂崩れがあったのは、乙部町三ツ谷の国道です。道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。乙部町では１時間に６０ミリを超える非常に激しい雨が降っているほか、渡島・檜