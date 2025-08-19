20歳代が求める性能は静粛性よりも環境性能2024年にミシュランが行った消費者調査（対象6054人）によると、タイヤに求める性能として『環境へ配慮された製品であること』という項目が、20〜29歳では静粛性を抑え、またウエットグリップに迫る割合で、重視される項目として挙がっている。【画像】様々なシチュエーションでテスト！ミシュラン・プライマシー5全42枚これをもって、タイヤにもサスティナビリティが重視される時代が