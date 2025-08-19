◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)卓球女子シングルスは日本選手6人全員が1回戦突破しました。卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。早田ひな選手（世界ランク13位）が韓国のキム・ナヨン選手（同28位）にストレート勝利。次戦は韓国のシン・ユビン選手（同17位）とぶつかります。伊藤美誠選手（同8位）はチェコのマテロ