『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』クリス・プラットが主演と製作総指揮をつとめたの人気シリーズ「ターミナル・リスト」より、前日譚「ターミナル・リスト～ 闇の狼～」が2025年8月27日16時より独占配信開始となる。初回は一挙3話配信だ。 テイラー・キッチュ演じるベン・エドワーズがSEALsを除隊し、CIA特殊作戦部門の秘密任務に関わることを余儀なくされるまでの