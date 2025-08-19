ギレルモ・デル・トロ監督・脚本による、映画『フランケンシュタイン』が2025年11月7日に独占配信されることがわかった。これに先がけ、10月24日には一部劇場での公開が決定している。 本作はメアリー・シェリーの古典的傑作小説『フランケンシュタイン』を原案とする、デル・トロ悲願のプロジェクト。科学者ヴィクター・フランケンシュタイン役を『スター・ウォーズ』シリーズのオスカ}